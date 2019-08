De Europese Unie is tegen een onvoorwaardelijke uitnodiging voor Rusland om weer terug te keren bij de G8, zegt een anonieme EU-functionaris donderdag. De Russen werden in 2014 geschorst, vanwege de rol die het land speelde in de crisis op de Krim en in Oekraïne.

Sinds de schorsing van Rusland gaat de groep door het leven als de G7. De landen die nog over zijn, ontmoeten elkaar volgende week in de Franse kustplaats Biarritz. De G7 bestaat uit Frankrijk, Duitsland, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Japan en Italië.

Het idee om Rusland weer toe te laten tot de groep van grote geïndustrialiseerde landen, kwam woensdag uit de koker van de Amerikaanse president Donald Trump. "Het lijkt me passend dat Rusland er weer bijkomt, want veel dingen waar we over praten gaan over Rusland", zei hij tegen journalisten.

De redenen om Rusland nog steeds buiten te sluiten "blijven valide", zegt de EU-functionaris. Hierdoor zou een onvoorwaardelijk uitnodiging om de G8 weer te completeren "averechts werken" en een "teken van zwakte" zijn.