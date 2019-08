De bouwsector loopt de komende vijf jaar zo'n 14 miljard euro aan omzet mis, doordat de uitstoot van stikstof verder ingeperkt moet worden na een uitspraak van de Raad van State (RvS). Dat voorspelt het economisch bureau van ABN AMRO in een donderdag verschenen rapport.

Vooral de wegenbouw zou flink last krijgen van de inperking, met 9 miljard euro aan projecten waarvan door het besluit van de RvS onzeker is of ze nog door kunnen gaan.

Dat geldt ook voor spoorbouw-, hoofdvaarwater-, weg-, en luchthavenprojecten die gepland stonden, en voor gemeentelijke-, provinciale- en waterschapsprojecten. Hier zijn honderden miljoenen euro's mee gemoeid, stelt ABN.

'Woningbouw komt stil te staan'

Het besluit over stikstof werd afgelopen mei genomen, en houdt kort samengevat in dat geplande projecten opnieuw worden beoordeeld op hun uitstoot. Als ze de stof blijken uit te stoten, moet worden aangetoond dat dit geen significant effect heeft op omliggende natuurgebieden die al erg belast zijn met stikstofuitstoot. Als dat wel het geval is, moet een projectontwikkelaar bewijzen dat een project onmisbaar is.

De kans is dan ook dat veel projecten worden afgewezen. Stikstof komt namelijk vrij bij verbrandingsprocessen, en de voornaamste bronnen van de uitstoot zijn verkeer, industrie en landbouw.

De woningbouw, die het door personeelstekort toch al moeilijk heeft, kan flink in de knoop komen, voorspelt het economisch bureau. De bouw zou zelfs volledig tot stilstand kunnen komen door de stikstofinperking. "Hierdoor wordt het doel van de Rijksoverheid om 75.000 nieuwe woningen per jaar te bouwen, niet gehaald", aldus de onderzoekers.

Bouwers zouden hierdoor jaarlijks mogelijk zo'n 1 miljard euro omzet mislopen. Juist op de plekken waar een woningoverschot is, zouden projecten minder gemakkelijk doorgang vinden.

Verlagen van de uitstoot op de bouwplaats

Om de gevolgen van de stikstofuitspraak te beperken zou tijdens de bouw de uitstoot kunnen worden verlaagd, bijvoorbeeld door het inzetten van elektrische werkbouwtuigen. Emissieloos bouwen is nog lastig, maar verlagen van uitstoot is wel te doen, aldus Madeline Buijs, sectoreconoom Bouw en Vastgoed bij ABN AMRO.

Voor de wegenbouw zou verder een zogenoemde ADC-toets gedaan kunnen worden. Hierbij moet worden aangetoond dat er voor een project "een dwingende reden van openbaar belang" is, er geen alternatieve oplossingen zijn en er gecompenseerd wordt voor de uitstoot. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, mag een project alsnog doorgaan.

Een dergelijke toets is voor woningbouw lastiger, stelt ABN: "Vooral omdat het moeilijk is een nieuwbouwproject aan te merken als project van dwingend openbaar belang."