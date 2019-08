Het aantal verleende nieuwbouwvergunningen is in het tweede kwartaal van 2019 verder gedaald naar 12.800. Dit is het laagste aantal in drie jaar tijd, schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Het aantal vergunningen ligt ruim 14 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar, aldus het CBS. Toen werden er nog 14.900 vergunningen verleend.

De totale bouwkosten van afgegeven vergunningen voor het bouwen en verbouwen van woningen en bedrijfsgebouwen waren in het tweede kwartaal van 2019 met 3,8 miljard euro bijna 15 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2018.

De hoeveelheid nieuwbouwvergunningen kan als een indicator worden beschouwd voor wat er in de nabije toekomst aan huizen wordt gebouwd. Minder vergunningen nu leidt dus tot minder nieuwe huizen over twee à drie jaar.

Vertrouwen in bouwsector daalt, meer faillissementen

Het ondernemersvertrouwen in de bouwsector daalde de afgelopen periode ook. Aan het begin van het derde kwartaal bedroeg het vertrouwen 20,6 punten, bij de start van het tweede kwartaal was dit nog 27,8 punten. Nog wel positief dus, maar dalende.

In dezelfde periode nam het aantal faillissementen in de bouw toe naar 110. Dat is 17 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal faillissementen neemt nu al vier kwartalen op een rij toe.