Van de Nederlanders die in 2018 een nieuwe kookplaat kochten, koos 73 procent voor een elektrische. Een jaar eerder kocht 58 procent nog voor een elektrische variant, blijkt woensdag uit onderzoek van Natuur & Milieu.

Slechts 27 procent van de respondenten koos er in 2018 voor om op gas te blijven koken.

Onder elektrische kookplaten vallen inductie-, halogeen- en keramische kookplaten. Inductie is het zuinigst en inmiddels het meest in trek.

Sinds 2016 is de meerderheid van de kookplaten die worden verkocht elektrisch. Vorig jaar werden in totaal 210.447 elektrische kookplaten verkocht, ten opzichte van 78.338 gaskookplaten.

Ook warmtepompen worden populairder

De organisatie zag ook de populariteit van de warmtepomp flink toenemen. De verkoop van dat soort pompen steeg in 2018 met 27 procent tot 108.000 stuks. De apparaten kosten duizenden euro's, maar de aanschafprijs kan worden gedrukt met een overheidssubsidie.

De elektrische pompen halen warmte uit de lucht, de bodem of het grondwater om woningen op een duurzamere manier te verwarmen. Dat scheelt veel CO2-uitstoot. Maar de techniek is alleen geschikt voor goed geïsoleerde gebouwen. Gasgestookte hr-ketels worden nog altijd meer verkocht. Het ging in 2018 om 430.000 exemplaren.

'Volgende stap is verwarming'

"In de keuken heeft de omslag plaatsgevonden", constateert directeur Programma's Natuur & Milieu Rob van Tilburg. "Nederlanders kiezen voor elektrisch, aardgas is uit. De volgende stap is nu de verwarming."

Natuur & Milieu becijfert dat inmiddels de meerderheid van de nieuwbouwwijken zonder gasaansluiting wordt opgeleverd. Het ging om een aandeel van 70 procent in het tweede kwartaal van dit jaar.

Gemeenten moeten de komende twee jaar bepalen welke bestaande wijken van aardgas als energiebron losgekoppeld moeten worden. In 2050 moeten alle woningen en gebouwen zijn overgeschakeld op duurzame bronnen.