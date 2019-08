De gemeente Amsterdam overweegt het Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB) te verkopen. Mogelijk gebeurt dat volledig, maar ook het opknippen van het bedrijf wordt bekeken.

Dat meldt het Amsterdamse college dinsdag in een brief aan de gemeenteraad. Naast naar een (gedeeltelijke) verkoop wordt ook gekeken of er nieuwe aandeelhouders gevonden kunnen geworden.

Het verkoopplan is een van de twee lijnen die de gemeente schetst in de brief. Eerder werd al bekend dat adviesbureau ­Alvarez & Marsal aangetrokken is om te kijken of herstructurering een optie is.

Verbrandingsovens gesloten na financiële problemen

In juni bleek dat AEB, dat jaarlijks 1,7 miljoen ton aan afval verwerkt, de financiën niet op orde heeft. Daaropvolgend sloot het afvalverwerkingsbedrijf eind juni vier van de zes verbrandingsovens.

Hierdoor is AEB verder in de problemen gekomen, omdat de ovens die nu stilliggen normaal gesproken geld opleveren. Daarnaast moet al het overtollige afval nu naar andere locaties, en daarvoor moet weer betaald worden, met een nog grotere kostenpost als gevolg.

Een faillissement werd voorlopig voorkomen door een toezegging van 16 miljoen euro door de gemeente en banken. Daarnaast heeft de gemeente eerder dan gepland 6,2 miljoen euro aan rekeningen aan het bedrijf betaald.