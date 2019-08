Producenten in de industrie behaalden in het tweede kwartaal 4,9 procent minder omzet dan in dezelfde periode in 2018. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

Ook in het eerste kwartaal was al een minder resultaat te zien dan een jaar eerder. Voor dat kwartaal was al twee jaar geen mindere groei voorgekomen.

De verandering is overigens wel te verklaren door de verplaatsing van bedrijfsactiviteiten van Nederland naar het buitenland. De omzet wordt hierdoor vanaf het vierde kwartaal van 2018 gedrukt.

Producenten zien hun personeelstekort verder als de grootste belemmering voor hun bedrijfsvoering. In de sector stonden eind tweede kwartaal maar liefst 24.000 vacatures open.

Aan het begin van het derde kwartaal van 2019 stelde 5 procent van de producenten echter wel te verwachten het personeelsbestand uit te breiden in de komende maanden.