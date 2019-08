De NS gaat een deel van de kaartverkoop volledig uitbesteden aan andere bedrijven, om zo nieuwe klanten de trein in te krijgen. Dat meldt het Financieele Dagblad (FD) dinsdag.

De kaarten moeten voortaan ook door bedrijven zoals leasemaatschappijen, touroperators en hotelexploitanten worden verkocht.

Deze nieuwe partners van NS zullen treinkilometers inkopen die ze vervolgens zelf verdelen onder hun klanten, waarbij ze zelf de prijzen bepalen. Reizigers kunnen dan via bijvoorbeeld een app of tankpas van hun leasemaatschappij toegang krijgen tot de trein.

Tot nu toe had het bedrijf zelf altijd het alleenrecht op de verkoop, en verkochten andere partijen zoals HEMA, Albert Heijn en Kruidvat alleen treinkaartjes onder de voorwaarden van NS. Zo hadden deze bedrijven niets te zeggen over de korting of het moment van reizen.

Door de nieuwe partnerregeling moeten mensen worden binnengehaald die gewoonlijk zelden of nooit van de trein gebruikmaken. Ook is het idee om de opkomende flexreiziger, die vervoersmiddelen als auto, trein en fiets afwisselt, met de nieuwe regeling tegemoet te komen.

Op dit moment is de NS in gesprek met verschillende partijen die de kilometercontracten zullen sluiten. Uiteindelijk moeten op de nieuwe manier jaarlijks honderdduizenden tickets worden verkocht. De verwachting is dat het hierdoor wel nog drukker zal worden in de treinen, die los van deze ontwikkeling naar verwachting in 2030 al 40 procent drukker zouden zijn.