Vorige week crashte de Argentijnse munteenheid peso en verloor de belangrijkste beursindex ruim 31 procent. Het land verkeert ook sinds medio 2018 in recessie. Kort gezegd, het gaat niet lekker met Argentinië. Een paar vragen over de economische crisis van het land.

Wat? Economische crisis?

Ja, economische crisis. De Argentijnse economie verkeert al maanden in recessie. Sinds 2018 krimpt de economie en het lijkt ook niet snel beter te worden. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagde vorig weekend de economische verwachtingen en voorspelt een economische krimp van 2,5 procent in 2019.

De huidige problemen hebben onder meer te maken met het einde van de 'boom' in de grondstoffenprijzen, vertelt Marijke Zewuster, hoofd Opkomende Markten bij ABN AMRO. Die lagere prijzen voelt het land in de export van sojaproducten, het belangrijkste exportproduct.

Daarbij leggen de lage grondstoffenprijs ook "jaren van min of meer wanbeleid" bloot, zegt de ABN AMRO-econoom. Met name tijdens de slotjaren van ex-president Cristina Fernández de Kirchner. "Dat uitte zich in het afschermen van de eigen markt, met als gevolg dat er schaarste was aan van alles en er een zwarte markt ontstond."

En daar kwamen vorige week nog wat klappen bij, toch?

Zeker. De waarde van de Argentijnse munteenheid, de peso, kelderde. Waar maandagochtend nog 45,21 peso voor iedere dollar betaald moest worden, was dit aan het einde van de week 54,84 peso. Ook de belangrijkste Argentijnse aandelenbeurs kreeg het te verduren: deze verloor vorige week ruim 31 procent.

De schrikreactie op de financiële markten kwam nadat de centrumlinkse concurrent Alberto Fernández de zittende president Macri versloeg in een voorverkiezing. Financiële markten zijn niet blij met Fernández, omdat hij voorstander is van een protectionistischer beleid, met meer inmenging van de overheid in de economie. De huidige president is juist voorstander van een vrije markt.

Of de angst terecht is, laat Zewuster in het midden. "Macri zit er inmiddels ook al vier jaar, in die tijd had er ook wel iets mogen gebeuren." De econoom zegt dat de hervormingen in eerste instantie maar mondjesmaat zijn gedaan, om de bevolking niet tegen zich te krijgen. Hier kwam verandering in toen het vorig jaar misging en het land naar het IMF stapte. "Toen moest hij omschakelen van een geleidelijk hervormingsbeleid naar een heftigere hervorming. Dat heeft hem politiek niet geholpen."

Wat voor effect heeft deze economische rampweek?

De gevolgen zijn groot, met name voor het aflossen van de schulden van het land. Argentinië heeft een staatsschuld die erg snel groeit, waar de staatsschuld ten opzichte van het bbp in 2017 nog 56 procent was, explodeerde deze in 2018 naar 86 procent.

"Argentinië heeft, in tegenstelling tot Brazilië, de meeste schulden in buitenlandse valuta, met name in dollars. Als de munt dan in waarde daalt, wordt het voor Argentinië veel lastiger om die schulden af te betalen", legt Zewuster uit.

Kredietbeoordelaar Fitch waarschuwde afgelopen weekend dat een faillissement een reële optie is. Wat houdt dat in?

"De lagere rating maakt het voor Argentinië weer lastiger om te lenen", vertelt de ABN AMRO-econoom. Dat lenen moeten ze doen om het tekort op de lopende rekening te financieren. "En hoe slechter de kredietwaardigheid, des te duurder lenen wordt."

Een soort vicieuze cirkel dus: veel schulden en het economische klimaat verslechtert, waardoor lenen alleen maar duurder wordt. Willen geldschieters nog wel lenen aan Argentinië? Dat is nog maar de vraag. "Vandaar ook de angst voor hernieuwde wanbetalingen", zegt Zewuster.

Dus voor Argentinië is het hopen dat Fernández de verkiezingen niet wint?

In oktober moeten de Argentijnen 'voor het echie' naar de stembus voor een nieuwe president. Moeten stemmers luisteren naar de financiële markten en vooral niet op Fernández stemmen?

"Markten zijn misschien terecht bang voor Fernández, maar de problemen van Argentinië zijn dusdanig dat je dáár bang voor moet zijn. Ook als Macri wint, betekent dat niet meteen een hosannasfeer", aldus de ABN AMRO-econoom.