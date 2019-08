De Duitse centrale bank waarschuwt dat de Duitse economie in het derde kwartaal in een recessie kan belanden nadat de economie in het tweede kwartaal al kromp. Volgens de Bundesbank zouden de economische activiteiten opnieuw licht kunnen zijn gedaald.

Een recessie ontstaat wanneer een economie twee kwartalen achterelkaar krimpt.

De belangrijkste tegenwind in de Duitse economie waait in de industrie. Hierdoor kromp ook de economie in het tweede kwartaal met 0,1 procent. En volgens andere indicatoren is de activiteit in de industrie alleen maar verder gedaald sinds het tweede kwartaal.

Lang leek de binnenlandse consumptie zich hier niks van aan te trekken, maar er zijn ook steeds meer signalen dat de arbeidsmarkt wordt geraakt door de malaise in de industrie. Ook het vertrouwen van bedrijven in de dienstensector in de toekomstige bedrijvigheid daalt, voegt de Duitse centrale bank toe.