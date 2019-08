De gemiddelde loonstijging in nieuw afgesloten cao's is opnieuw boven 3 procent uitgekomen. In juli bedroeg het gemiddelde 3,04 procent, een lichte stijging ten opzichte van juni, meldt werkgeversvereniging AWVN maandag.

AWVN is als adviseur voor werkgevers betrokken bij het grootste deel van de Nederlandse cao's.

Al langere tijd is duidelijk dat er steeds hogere loonstijging worden afgesproken in nieuwe cao's. Zo bedroeg de gemiddelde loonstijging van de in januari afgesloten cao's 2,68 procent.

Vorige maand werden in totaal 23 cao's afgesloten, iets minder dan gemiddeld in een normale juli-maand. In de eerste zeven maanden van dit jaar zijn er 168 cao-akkoorden afgesloten, zo'n 40 minder dan gemiddeld in de laatste vijf jaar.

Volgens het AWVN is er vertraging ontstaan door langere onderhandelingen en moesten onderhandelaars de gevolgen van het pensioenakkoord bestuderen. De werkgeversvereniging verwacht dat de achterstand de komende maanden wordt ingelopen.