Het Verenigd Koninkrijk zal na een 'no deal-Brexit' te maken krijgen met grote tekorten aan voedsel, brandstof en medicijnen. Dat staat in officiële regeringsdocumenten die naar de Britse krant The Sunday Times zijn gelekt.

Volgens de documenten gaat het om de waarschijnlijkste gevolgen van een 'no deal-Brexit', dus zijn de bevindingen in het rapport niet per se het slechtste scenario.

De regering verwacht dat bij een 'no deal-Brexit' tot 85 procent van de vrachtwagens die gebruikmaken van de Kanaaltunnel "mogelijk niet klaar zijn" voor de Franse douane. Dat betekent dat de verstoringen in de havens zeker drie maanden zouden kunnen duren totdat de doorstroom verbetert. Trucks kunnen in die maanden naar schatting maximaal 2,5 dag vertraging oplopen.

De Britse overheid denkt ook dat een harde grens tussen de Britse provincie van Noord-Ierland en de Ierse Republiek waarschijnlijk zal zijn. Dit omdat de huidige plannen om wijdverspreide controles te vermijden, niet kunnen worden gehandhaafd.

Het deze maand opgestelde rapport heeft de codenaam Operation Yellowhammer gekregen, schrijft The Sunday Times. "Het dossier is gemarkeerd als 'gevoelige informatie' en geeft tot nu toe het meest uitgebreid weer in hoeverre het Verenigd Koninkrijk klaar is voor een 'no deal-Brexit'."

De Britse premier Boris Johnson heeft meermaals benadrukt dat de Britten op 31 oktober zonder afspraken uit de Europese Unie zullen stappen, tenzij de EU instemt om opnieuw te onderhandelen. Volgens tegenstanders zal een plots vertrek enorme economische schade veroorzaken en ook de wereldwijde economische groei aantasten. Brexit-voorstanders zeggen echter dat de Britse economie slechts kort last zal hebben van een no deal-vertrek, maar daarna juist zal floreren.