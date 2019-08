Verhuurplatform Airbnb heeft de omzet over het eerste kwartaal van 2019 flink zien stijgen, blijkt uit cijfers in handen van zakenkrant The Wall Street Journal (WSJ).

In de eerste drie maanden van dit jaar werden er 91 miljoen overnachtingen geboekt, waaraan het bedrijf in totaal 9,4 miljard dollar (8,47 miljard euro) aan overhield. Een stijging van 31 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van 2018.

Over het jaar 2018 boekte Airbnb een omzetgroei van 40 procent ten opzichte van het jaar ervoor, schrijft WSJ op basis van ingewijden. Eerder maakte het verhuurplatform alleen het bedrijfsresultaat bekend, waarbij het bedrijf zei "een positief jaar te hebben gehad", zonder op cijfers in te gaan.

Het bedrijf mikt volgens de zakenkrant op de eerste helft van 2020 voor een beursgang. Het is nog niet zeker of Airbnb kiest voor een traditionele beursgang, of een 'ongewone' beursgang als bijvoorbeeld Spotify, Slack en Uber. Deze bedrijven kozen voor een zogeheten 'direct listing'.