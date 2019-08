De Amerikaanse kredietbeoordelaar Fitch heeft de rating van Argentinië verlaagd van B naar CCC. De nieuwe rating betekent dat een investering in het land zeer risicovol is, met een "reële kans op een faillissement".

De verlaging van Fitch volgt enkele dagen na aangekondigde crisismaatregelen van de Argentijnse president Mauricio Macri. Het steunpakket is nodig om de gevolgen van de economische crisis in het land binnen de perken te houden. Argentinië gaat momenteel door een recessie en kampt met een torenhoge inflatie.

De problemen in het land namen afgelopen week verder toe. De waarde van de Argentijnse munteenheid, de peso, daalde flink in waarde. Waar maandagochtend nog 45,21 peso voor iedere dollar betaald moest worden, was dit aan het einde van de week 54,84 peso. Ook de belangrijkste Argentijnse aandelenbeurs kreeg het te verduren: sinds 9 augustus verloor deze 31,5 procent in waarde.

De schrikreactie op de financiële markten kwam nadat de centrumlinkse concurrent Alberto Fernández de zittende president Macri versloeg in een voorverkiezing. Fernández is voorstander van een protectionistischer beleid, met meer inmenging van de overheid in de economie, en een einde aan de bezuinigingen van de huidige regering. Macri is juist voor een vrije markt.

Fitch verwacht dat de Argentijnse economie dit jaar met 2,5 procent zal krimpen. Eerder werd een krimp van 1,7 procent verwacht. Verder loopt de schuld van Argentinië naar verwachting op tot 95 procent van het bruto binnenlands product.