De acht laatste cabinemedewerkers van Ryanair in Eindhoven eisen samen met vakbond FNV een ontslagvergoeding. Ze willen dat hun dienstverband wordt ontbonden wegens een verstoorde arbeidsrelatie waar de budgetmaatschappij zelf debet aan is.

Ryanair heeft bij de kantonrechter in Eindhoven recent een verzoek ingediend om de arbeidsovereenkomst met de laatste acht cabinemedewerkers te ontbinden op basis van bedrijfseconomische redenen. FNV heeft de kantonrechter gevraagd dit af te wijzen.

Het zijn de laatste stuiptrekkingen van een jarenlange strijd bij Ryanair in Eindhoven. De Ierse budgetmaatschappij sloot zijn basis op het Nederlandse vliegveld in november 2018. De piloten en cabinemedewerkers die gestationeerd waren in Eindhoven werd toen de optie geboden om "vrijwillig" vanuit andere internationale luchthavens te werken of een ontslag te accepteren.

De voorzieningenrechter in Den Bosch oordeelde later in een zaak van Ryanair-piloten dat de vliegmaatschappij de basis niet had gesloten vanwege bedrijfseconomische redenen, maar als strafmaatregel tegen stakend personeel. Die waren in opstand gekomen tegen de slechte arbeidsomstandigheden.

Treiterende werkgever

"Het overgebleven cabinepersoneel is er inmiddels ook wel klaar mee", zegt Asmae Ajjari van FNV. "Afgelopen tijd is Ryanair doorgegaan met het treiteren, door ze halsoverkop op te roepen naar Dublin te komen en ze te werk te stellen op vliegvelden in Duitsland en België, kilometers verwijderd van hun standplaats."

Het rommelt ook bij Ryanair in andere delen van Europa. Zo zijn door Ierse piloten stakingen aangekondigd wegens onenigheid over de salarissen. Spaans cabinepersoneel is van plan in september tien dagen te staken vanwege een dreigende sluiting van drie vliegbasissen.