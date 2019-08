Techgigant Apple claimt goed te zijn voor 2,4 miljoen banen in de Verenigde Staten. Het gaat daarbij zowel om directe als indirecte werkgelegenheid.

Volgens Apples eigen cijfers is dat een stijging van 20 procent ten opzichte van 2017. In dat jaar zei het bedrijf twee miljoen Amerikanen aan het werk te houden.

Apple zelf heeft 90.000 mensen in dienst, zo'n 10.000 meer dan bij de vorige schatting. De meeste banengroei is afkomstig van andere bedrijven, die bijvoorbeeld apps of hardware bouwen voor het bedrijf.

Het aantal appgerelateerde banen komt volgens de schatting van Apple zelf uit op 1,9 miljoen uit. Dat zijn 325.000 meer arbeidsplaatsen dan in 2017.

Onduidelijk hoe cijfers tot stand zijn gekomen

Apple maakt niet bekend hoe het bedrijf tot de schatting is gekomen of hoe het onderzoek wordt betaald. Het is dus moeilijk te zeggen in hoeverre de cijfers kloppen en welke banen Apple precies meerekent.

Het concern heeft de afgelopen jaren veel kritiek gekregen van onder anderen de Amerikaanse president Donald Trump, omdat het bedrijf veel producten en onderdelen laat produceren in China.

Apple zelf zegt in 2018 voor 60 miljard dollar te hebben geïnvesteerd in Amerikaanse diensten en producten. Het bedrijf wil dat bedrag in 2023 hebben verhoogd tot 350 miljard dollar.