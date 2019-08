Frankrijk verbiedt pulsvissen per direct. Hiermee lopen de Fransen vooruit op het Europese verbod op de controversiële vistechniek in 2021. Het vervroegde besluit is een hard gelag voor Nederlandse pulsvissers.

"Weer een poot afgehakt", zegt voorzitter Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond over de vervroegde maatregel. "Het is voor ons zeer verdrietig, binnen de twaalfmijlszone mag er niet meer met pulsnetten gevist worden in Frankrijk. Dat is natuurlijk het begin van het einde."

Met het begin van het einde doelt Nooitgedagt op het Europese verbod op deze vismethode waarbij vissen met stroomstootjes worden opgeschrikt en zo het net in worden gedreven. Europese vissers mogen deze controversiële techniek vanaf 2021 niet meer gebruiken.

Vervroegd Frans verbod komt niet als verrassing

Het vervroegde Franse verbod komt niet geheel als een verrassing. Franse vissers zijn namelijk al langer kritisch op pulsvissen, omdat er volgens hen sprake is van oneerlijke concurrentie.

Voorstanders van pulsvissen, zoals Nederland, stellen dat de techniek duurzamer en beter voor het milieu is dan boomkorvisserij. Toen de Europese Unie een gedeeltelijke ontheffing verleende voor pulsvisserij, investeerden Nederlandse vissers dan ook miljoenen in de vismethode.

De Fransen vinden dat Nederland te veel vergunningen en subsidies verleende voor een vistechniek die volgens Frankrijk juist slecht is voor het milieu. Franse vissers investeerden veel minder in de technologie, wat volgens hen tot oneerlijke concurrentie leidde. Daarom lobbyden zij voor een verbod op pulsvisserij, en met succes.

Pulsvissers wijken uit naar Belgische wateren

In totaal worden zo'n vijftien schepen die onder de Nederlandse vlag varen door het Franse verbod geraakt, vertelt Nooitgedagt.

De getroffen pulsvissers zullen waarschijnlijk meer naar Belgische wateren trekken, waar nog geen verbod op pulsvisserij geldt en waar de vijftien schepen al actief zijn. Een dergelijke maatregel zit daar echter ook in de pijplijn, bevestigt Nooitgedagt. "Dat is wel de bedoeling, maar dat verbod is nog niet in werking getreden", zegt hij. "En ik ga ze er ook niet om vragen."

Uitwijken naar andere wateren is eigenlijk überhaupt geen optie voor deze vissers. "Want dan kom je in andermans visgebied", vertelt de voorzitter van de Nederlandse Vissersbond. "Hierdoor kom je op een kluitje, waardoor je geen vis meer kunt vinden."