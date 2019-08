CEO's van de 350 grootste Amerikaanse bedrijven verdienen gemiddeld 278 keer het jaarinkomen van een gewone werknemer. Dat concluderen onderzoekers van het Economic Policy Institute (EPI), een non-profitdenktank uit de VS.

De betreffende bestuursvoorzitters verdienen jaarlijks gemiddeld 17,2 miljoen dollar (zo'n 15,4 miljoen euro).

In 1965 was het verschil in beloning nog stukken kleiner. Toen verdiende een CEO gemiddeld nog twintig keer zoveel als een werknemer. In 1989 was het CEO-inkomen al opgelopen tot 58 keer dat van een gewone arbeidskracht.

Het inkomen van bestuursvoorzitters is sinds 1978 met 940 procent gestegen, terwijl dat van werknemers in diezelfde tijd gemiddeld zo'n 12 procent omhoog is gegaan.

Het EPI spreekt van een "escalatie van CEO-compensatie", die heeft geleid tot het vergroten van de kloof tussen de allerrijksten en de rest van de samenleving. Tegelijkertijd blijft hierdoor voor gewone werknemers minder over van de "vruchten van de economische groei".

De denktank pleit voor een lagere beloning of hogere belasting van de bestuursvoorzitters, wat de economie volgens de onderzoekers geen kwaad zou doen.