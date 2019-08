De honderden flexwerkers van ING hebben in juni niet betaald gekregen door betalingsproblemen van payrollbedrijf TCP Solutions. Ook over de betalingen van de maanden erna bestaat onduidelijkheid. Dat blijkt uit correspondentie die in handen is van Het Financieele Dagblad (FD).

TCP Solutions is een belangrijke partner van ING, die de betalingen en administratie van de flexschil van de bank regelt.

Omdat de problemen bij dit payrollbedrijf liggen, wil ING niet garant staan voor de achterstallige betalingen. De bank stelt in een interne mail aan de getroffen flexwerkers dat het de facturen over juni wel aan TCP heeft betaald.

ING stelt nu tegenover het FD dat de gesprekken over een oplossing nog lopen. Uitsluitsel over de facturen vanaf juni is daarom nog niet te geven. Externe medewerkers maken zich hierdoor zorgen of ze überhaupt wel uitbetaald zullen worden.