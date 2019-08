De Argentijnse peso is woensdag opnieuw flink gedaald ten opzichte van de Amerikaanse dollar. De peso verloor 6,45 procent. Op maandag verloor de munteenheid op het dieptepunt al 30 procent tegen de dollar, reden voor de daling was het verlies van de zittende president Mauricio Macri in voorverkiezingen.

De daling op woensdag kwam na een aankondiging van steunmaatregelen van Macri om een crisis te voorkomen. Zo wordt de inkomstenbelasting voor werkenden verlaagd en worden de uitkeringen verhoogd.

De maatregelen zorgde echter niet voor opluchting op de financiële markten. Met de nieuwe daling van de munteenheid kost een dollar nu 59,2 peso. Een week geleden was dit nog 45 peso.

De munteenheid kreeg maandag de grootste klap te verwerken, toen Macri de belangrijke voorverkiezingen in aanloop naar de presidentsverkiezingen van de centrumlinkse Albert Fernández verloor. Laatstgenoemde is voorstander van een meer protectionistisch beleid met meer inmenging van de overheid in de economie en een einde aan de bezuinigingen van de huidige regering. Macri is juist voor een vrije markt.

Niet alleen de munteenheid reageerde toen heftig op het verlies, ook de Argentijnse aandelenmarkt ging flink onderuit: met maar liefst 37 procent.