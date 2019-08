Ryanair gaat in cassatie tegen een eerder oordeel van een kantonrechter om zo'n 1250 gedupeerde passagiers een schadevergoeding toe te wijzen. Dit meldt claimorganisatie Aviclaim woensdag. De luchtvaartmaatschappij heeft specifiek drie gedupeerden een dagvaarding gestuurd om te verschijnen bij de Hoge Raad.

Eerder bepaalde de kantonrechter dat 1.250 passagiers van Ryanair recht hebben op een schadevergoeding nadat het Ierse bedrijf honderden vluchten moest schrappen door stakingen van piloten.

Gemiddeld hadden de passagiers recht op 318 euro per persoon, zegt de claimorganisatie. In totaal komt dat neer op 400.000 euro.

Aviclaim noemt het opmerkelijk dat Ryanair besluit om in cassatie te gaan en niet in hoger beroep. In sommige gevallen is de schadevergoeding namelijk hoog genoeg om in hoger beroep te gaan.

De organisatie merkt ook op dat specifiek de passagiers worden gedagvaard. "Wij hadden de passagiers dus aan de telefoon en die waren redelijk geschrokken."