De Nederlandse consument gaat waarschijnlijk binnenkort aan verhoogde prijzen voor onder meer computers en smartphones merken dat er een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China woedt, voorspelt het economisch bureau van Rabobank woensdag.

Ook producten zoals medische apparatuur zullen hier in prijs stijgen, verwachten de onderzoekers. De handelstarieven die de VS en China over en weer instellen, hebben op deze manier indirect ook een effect op Nederland.

Het gaat bijvoorbeeld om producten waarvoor duurdere Chinese tussenproducten gebruikt worden en die vanuit de VS naar Europa worden verzonden, aldus het rapport.

Onder meer producenten van computers, papierproducten en metaal worden het hardst geraakt, omdat die als exporteur in de keten tussen de twee landen in zitten.

De handelsoorlog tussen de VS en China is de laatste twee weken verder geëscaleerd. De VS maakte dinsdag echter bekend dat de nieuwe importtarieven op Chinese goederen niet vanaf 1 september maar vanaf 1 december zullen gelden. Ook is de lijst van producten iets ingekort.

In reactie op die tarieven liet China vorige week zijn munteenheid de renminbi devalueren, zodat er voor 1 dollar 7 yuan neergeteld moet worden. Dat maakt het voor Amerikanen weer aantrekkelijker om producten uit China te halen.