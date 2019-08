De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal met 0,5 procent gegroeid, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Hiermee was de economische groei tegen de verwachtingen in gelijk aan de groei in het eerste kwartaal.

Op jaarbasis versnelt de economische groei juist. In het eerste kwartaal was de economie vergeleken met een jaar eerder met 1,7 procent gegroeid. In het afgelopen kwartaal lag dit percentage op 2 procent.

Het tweede kwartaal van dit jaar had wel een werkdag meer vergeleken met het tweede kwartaal van 2018. Hiervoor gecorrigeerd groeide de economie met 1,8 procent.

De toename van het zogeheten bruto binnenlands product (bbp) is vooral te danken aan de investeringen in vaste activa, de consumptie door huishoudens en het handelssaldo.

Consumenten geven meer uit

Zo werd er 5,3 procent meer geïnvesteerd in vaste activa zoals woningen, gebouwen, vliegtuigen en machines. Dit hing samen met de hoge bezettingsgraad van machines in de industrie. Ook bij het begin van het derde kwartaal in juli was de bezettingsgraad hoger dan gemiddeld in 2018.

Consumenten droegen bij aan de economische groei doordat ze 1,7 procent meer hebben uitgegeven vergeleken met een jaar geleden. In het eerste kwartaal stegen de consumentenuitgaven met 0,7 procent. Zo gaven ze in het afgelopen kwartaal meer uit aan elektrische apparaten, kleding, woninginrichting en diensten.

In Duitsland krimpt de economie juist

In de rest van Europa worden juist lagere groeicijfers gerapporteerd. In Duitsland is zelfs sprake van een krimp van de economie. De grootste economie van de eurozone had vooral last van een afname van de buitenlandse handel.

Het is de vraag wanneer de Nederlandse economie de problemen in het buitenland duidelijk gaat voelen. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, vertelt dat de groei in het tweede kwartaal meeviel, maar dat de donkere wolken nog niet zijn verdwenen.

Zo groeide de uitvoer van goederen en diensten weliswaar met 3 procent in het tweede kwartaal, maar was dit vooral te danken aan de dienstensector. In navolging van de krimp van Duitse industrie, groeit de Nederlandse industrie ook minder hard.

"De Duitse industrie doet het al lange tijd minder en toch bleef de Nederlandse industrie doordraaien. Het afgelopen kwartaal haperde de productie van de Nederlandse industrie toch wel en zat er maar een klein plusje in. Als dat langer doorgaat, zou het best kunnen dat in het komende kwartaal de Nederlandse industrie toch krimpt. Het is afwachten wat dat voor de groei betekent."