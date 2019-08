De Duitse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,1 procent gekrompen ten opzichte van het vorige kwartaal, blijkt woensdag uit de eerste schatting van het Duits statistiekbureau Destatis.

In de eerste drie maanden van 2019 groeide de Duitse economie juist weer voorzichtig na een half jaar van economische krimp. Het ging om een groei van 0,4 procent.

De binnenlandse vraag en de bestedingen van de overheid droegen in het tweede kwartaal positief bij aan de economie. Er werd over het algemeen meer geïnvesteerd dan in het eerste kwartaal, hoewel dat in de bouw wel tegenviel. De buitenlandse handel remde de economische groei juist.

In het tweede kwartaal van 2019 waren er wel 435.000 meer mensen aan het werk in Duitsland dan een jaar eerder. Het totaal kwam uit op 45,2 miljoen werkenden en dat komt neer op een toename van 1 procent.

Minister van economie Peter Altmaier noemt de Duitse economische krimp in een interview met Bild een "waarschuwingssignaal". "We zijn nog niet in een recessie. Die kunnen we voorkomen door de juiste maatregelen." Een recessie is pas officieel als er twee kwartalen of meer van krimp achter elkaar plaatsvinden.

Handelsspanningen raken Duitsland

De Duitse economie heeft al maanden last van de wereldwijde handelsspanningen, de afzwakkende wereldeconomie en aanhoudende onzekerheid door de Brexit. Onder meer de export van het land nam daardoor af. In juli werd nog bekend dat de industriële productie in Duitsland naar het laagste niveau in zeven jaar was gezakt.

De Duitse regering kondigde in april al aan de groeiverwachting voor het jaar naar beneden bij te stellen. Over heel 2019 verwacht het land een groei van slechts 0,5 procent. In januari dacht de regering juist nog dat een groei van 1 procent haalbaar was.