Amerikaanse aandelen staan dinsdag in de plus na de aankondiging dat nieuwe invoertarieven op Chinese goederen uitgesteld worden. Zowel de Dow Jones als de S&P 500 staat zo'n 1,6 procent in de plus.

Met het uitstel van de invoertarieven komt het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten weer in iets rustiger vaarwater.

De spanningen liepen begin deze maand weer flink op toen de Amerikanen onverwachts aankondigden vanaf 1 september een extra importtarief op 300 miljard dollar (268 miljard euro) aan Chinese goederen in te voeren. Die tarieven worden nu dus weer uitgesteld.

Met name het aandeel Apple stijgt hard, met een plus van rond de 4,5 procent. De Amerikaanse techsector, die vaak sterk reageert op handelskwesties, staat zo'n 2,3 procent hoger na de aankondiging.

Vliegtuigbouwer Boeing staat 1 procent in de plus. Caterpillar, dat ook sterk afhankelijk is van de Chinese markt, stijgt 3,7 procent.