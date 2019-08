Een 103-delige set Pokémon-kaarten uit 1999 heeft bij een veiling 107.010 dollar (95.381 euro) opgebracht.

De Engelse set was in perfecte staat en een van de kaarten, met een afbeelding van Pokémon Charizard, was zo zeldzaam dat deze alleen al 20.000 dollar zou kunnen opbrengen.

Het bieden begon vanaf 25.000 dollar en er werden twaalf biedingen gedaan. Het Amerikaanse veilinghuis Goldin Auctions, dat onder meer honkbalmemorabilia veilt, schrijft dat elke kaart werd beoordeeld als GEM MT 10 door de Professional Sports Authenticator (PSA). Dit betekent dat elke kaart de hoogste waardering kreeg.

Volgens het veilinghuis is het enorm moeilijk om zo veel kaarten in zo'n staat te vinden. Vaak zijn van dezelfde soort maximaal vijftig andere kaarten in perfecte staat.