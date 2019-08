De langeafstandsvervoerder FlixBus gaat alle Nederlandse kantoren van het onlangs overgenomen Eurolines sluiten. Het gaat om ticketshops en kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Hierdoor staan 22 banen op de tocht.

FlixBus nam Eurolines in mei over. Volgens vakbond FNV is er toen niets gezegd over aanstaande veranderingen. "Ons is altijd verteld dat er na de overname arbeidsvoorwaardelijk voorlopig niks zou veranderen", zegt FNV-kaderlid Hans Goedegebuure.

FlixBus spreekt de woorden van de vakbond echter tegen en zegt dat er bij de overname helemaal geen afspraken zijn gemaakt over de toekomst van het busbedrijf.

De vakbond vermoedt dat Eurolines is gekocht om de buslijnen in handen te krijgen en zo de concurrentie uit te schakelen. "FlixBus wil over de ruggen van werknemers en chauffeurs de Europese markt gaan domineren. Dat kan niet zonder verantwoordelijkheid te nemen voor de mensen die het werk uitvoeren", zegt FNV-vakbondsbestuurder Marijn van der Gaag.

De veranderingen bij FlixBus en Eurolines zullen geen problemen opleveren voor passagiers die al een ticket hebben geboekt, laat een woordvoerder van FNV weten.

FNV: 'Medewerkers kregen minimale ontslagvergoeding aangeboden'

FlixBus laat weten na de overname met FNV in overleg te zijn gegaan. De busmaatschappij zegt "een passend sociaal plan" te hebben voorgelegd "dat aanzienlijk meer biedt dan de wet voorschrijft".

FNV spreekt daarentegen van een "minimale ontslagvergoeding" en stelt dat de maatschappij niet verder wil onderhandelen over een sociaal plan. "Als FlixBus niet met een beter bod komt, worden acties niet uitgesloten", schrijft de vakbond.