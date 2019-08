De Consumentenbond tekent bezwaar aan tegen het besluit van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om luchtvaartmaatschappij Ryanair geen boete op te leggen. Volgens de Consumentenbond weigert Ryanair passagiers te compenseren voor vertragingen en laat de ILT het na om hiertegen op te treden.

Het gaat om vertragingen en annuleringen bij Ryanair na de stakingen in 2018. Piloten staakten toen voor betere arbeidsomstandigheden en Ryanair moest enkele honderden vluchten schrappen. Het aantal gedupeerden zou ruim 100.000 bedragen en enkele duizenden passagiers dienden een claim in.

De Consumentenbond stelt dat deze reizigers recht hebben op een vergoeding, maar volgens Ryanair is dit niet zo omdat de staking buiten de controle van het bedrijf viel.

De belangenorganisatie maakte vervolgens de stap naar de ILT om een boete af te dwingen, maar eind vorige week oordeelde de inspectie dat het aan de civiele rechter is om een uitspraak te doen.

Consumentenbond: 'ILT steekt kop in het zand'

"In het verleden is het weleens voorgekomen dat wij aangeven dat een luchtvaartmaatschappij niet goed gehandeld heeft, maar een rechter dient er uitspraak over te doen", legt een ILT-woordvoerder uit. "Wij doen in dit soort zaken geen uitspraken meer."

Volgens de Consumentenbond steekt de ILT de kop in het zand. "De toezichthouder heeft de wettelijke plicht om het gedrag van Ryanair aan de Europese Verordening te toetsen en bij een overtreding sancties op te leggen", zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond.

"De civiele rechter kan alleen oordelen over individuele schadevergoedingen, maar heeft niet de bevoegdheden om handhavend op te treden en een boete of een last onder dwangsom op te leggen."