Actievoerders vullen de straten en de luchthaven van Hongkong. Men is bang dat China meer invloed zal krijgen in de onafhankelijke regio. Het lijkt erop dat die dreiging niet alleen politieke, maar ook economische gevolgen heeft. Wat precies? NU.nl beantwoordt vier vragen over de kwestie.

Waarom protesteren mensen in Hongkong?

Hongkong is een zogenoemde 'speciale administratieve regio' van de Volksrepubliek China, en heeft daarom een onafhankelijk eigen economisch systeem en politieke autonomie. Daar leek in maart ineens verandering in te komen door een nieuwe wet die het uitleveren van verdachten aan China mogelijk maakte. Om die reden gingen mensen massaal de straat op.

Ze zijn bang dat de uitleveringswet in de praktijk niet alleen voor zware criminelen maar ook voor mensenrechtenactivisten zal gelden. Als dat gebeurt, worden de activisten onderworpen aan het oneerlijke Chinese rechtssysteem. Carrie Lam, de hoogste bestuurder in Hongkong, schortte het wetsvoorstel voor onbepaalde tijd op, maar de protesten blijven aanhouden.

Persbureau Reuters spreekt van de grootste protestbeweging tegen president Xi Jinping sinds zijn aantreden in 2012. De protesten storten het Chinese territorium in de "meest serieuze crisis van de afgelopen decennia".

Wat heeft dit met de economie te maken?

Het economisch verkeer van de regio wordt geschaad door de protesten, zo is het idee. Hongkongse minister van Financiën Paul Chan spreekt van afnemende handel en een tragere economische groei. De industrie, detailhandel, horeca en transportsector lopen deuken op door de protesten, zo stelt hij.

Ook Lam trok aan de bel. Ze herhaalde de waarschuwing van plaatselijke vastgoedontwikkelaars, die ook een flinke klap voor de economie voorzien.

Wat houdt de economische schade specifiek in?

De Hongkongse Hang Seng Index kleurt maandag rood, met 0,4 procent in de min. Dit is de derde week met dalende koersen, meldt Reuters. Ook zijn er maandag opnieuw veel vluchten geschrapt door de acties die voor de vierde dag op rij plaatsvinden op het vliegveld van Hongkong.

Voor het imago van Hongkong zijn de protesten ook geen opsteker, wat als gevolg heeft dat ruim twintig landen hun reisadvies voor de regio hebben aangescherpt. Dit zal het toerisme niet ten goede komen, stelt minister Chan. De imagoschade zal volgens hem ook het bedrijfsleven en investeringen afremmen.

"Relatief omvangrijk", noemt Arjen van Dijkhuizen de protesten. De Azië-specialist van het economisch bureau van ABN AMRO durft geen voorspellingen te doen over de duur van de acties, maar stelt wel dat Hongkong er hoe dan ook onder te lijden heeft.

"De economie van Hongkong staat al een tijd onder druk doordat het gebied erg afhankelijk is van export en sterk gericht is op China. Het gebied is behoorlijk geraakt door de wereldwijde groeivertraging, die versterkt is door handelsconflicten zoals die tussen de VS en China", aldus Van Dijkhuizen. De protesten doen daar nog een schep bovenop.

“De inkoopmanagersindex donderde naar het zwakste niveau sinds de financiële crisis” Arjen van Dijkhuizen, economisch bureau ABN AMRO

"De economische groei is in Hongkong afgenomen van circa 4,5 procent op jaarbasis begin 2018 naar 0,6 procent in de eerste twee kwartalen van dit jaar. De inkoopmanagersindex van de industrie donderde in juli met vier volle punten naar het zwakste niveau sinds maart 2009, tijdens de mondiale financiële crisis", somt de econoom op. "De groei van detailhandelsverkopen was bovendien in juni min 6,7 procent vergeleken met een jaar eerder."

"De vertraging van de bbp-groei staat deels los van de protesten. Maar wat je recentelijk ziet is dat ze extra druk op de groei zetten. Het dalende vertrouwen van consumenten en ondernemers leidt tot minder bestedingen, er komen minder toeristen, het openbaar vervoer wordt verstoord, et cetera", verduidelijkt Van Dijkhuizen. Het domino-effect is zichtbaar.

Hoe nu verder?

In 2047 loopt de zelfstandigheid van Hongkong officieel af. Wat betekenen die wetenschap en de huidige ontwikkelingen voor de plaatselijke economie? "Als het heel erg escaleert, heb je de kans dat het huidige beeld van Hongkong wijzigt", zegt Van Dijkhuizen. En ja, dat kan zakelijke partijen afschrikken. Maar, benadrukt hij, "dat is op dit moment echt nog koffiedik kijken."