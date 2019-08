De Argentijnse peso is in korte tijd maar liefst 25 procent gedaald ten opzichte van de dollar. Vrijdag moest voor een dollar nog 45 peso worden neergelegd; maandag was 57 peso nodig om een dollar in handen te krijgen.

De munt daalt nadat de Argentijnse president Mauricio Macri belangrijke voorverkiezingen in aanloop naar de presidentsverkiezingen verloor van Albert Fernández. De centrumlinkse Fernández kreeg 47 procent van de stemmen.

Fernández is voorstander van een meer protectionistisch beleid met meer inmenging van de overheid in de economie en een einde aan de bezuinigingen van de huidige regering. Macri is juist voor een vrije markt.

Handelaren hadden niet verwacht dat Fernández met zo'n groot verschil zou winnen en ook de andere financiële markten in het land reageren heftig. Zo stijgen de rentes op Argentijnse staatsobligaties naar nieuwe records. Een fonds dat de Argentijnse aandelenmarkt volgt, verloor maar liefst 20 procent.