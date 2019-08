Het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste provincies om een woning te kopen, is dit jaar opgelopen naar 175.000 euro, melden economen van Rabobank maandag. In Noord-Holland wordt gemiddeld 388.000 euro neergeteld voor een woning, terwijl in Groningen de gemiddelde prijs 213.000 euro is.

Voor de financiële crisis was het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste provincie ongeveer 100.000 euro.

"Maar doordat de toch al dure huizen in Noord-Holland de laatste jaren sneller in prijs stegen dan de huizen in de provincie Groningen - waar huizen het goedkoopst zijn - is dat verschil fors opgelopen", legt woningmarkteconoom Carola de Groot uit.

De prijsstijgingen vlakken wel af, merken de economen op. In het tweede kwartaal van dit jaar werd gemiddeld 303.000 euro betaald voor een woning. Dat is bijna 18.000 euro meer dan een jaar eerder. Vergeleken met het dieptepunt in het tweede kwartaal van 2013 is het 92.000 euro meer.

In Amsterdam werd gemiddeld 472.000 euro betaald voor een woning, een stijging van 6,9 procent vergeleken met een jaar eerder. In Utrecht steeg de gemiddelde prijs met 9,7 procent naar 378.000 euro.