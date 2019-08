Nederlandse toeristen rijden dit weekend massaal over Europese autowegen. Dan kan het zomaar gebeuren dat een flitspaal of motoragent een overtreding in het vizier krijgt. Ook in Nederland worden buitenlandse bestuurders steeds vaker op de bon geslingerd. Hoe zit het met verkeersboetes over de grens? En wat als ze niet betaald worden?

De verkeerspolitie kan genadeloos zijn. Zo werd een Nederlander in 2016 29 keer geflitst omdat deze in een Italiaans ‘zona traffico limitato’ op zoek was naar een parkeerplekje, volgens de ANWB. Die overtreding kan al snel honderd euro kosten. Per flits.

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJI) heeft weinig zicht op de verkeersovertredingen die Nederlanders over de grens maken, aldus een woordvoerder. Buitenlandse verkeersboetes komen linea recta via de desbetreffende boete-instantie in de brievenbus.

Sinds 2013 hebben de meeste Europese landen afgesproken elkaars kentekenregister in te mogen zien bij acht verkeersovertredingen, zoals het overtreden van de snelheidslimiet, door rood rijden en achter het stuur kruipen met een flinke borrel achter de kiezen. Ongezien een overtreding in het buitenland begaan, is er dus al lang niet meer bij.

Boetebrieven naar het buitenland

Een troost: dat geldt ook voor niet-Nederlandse nummerplaten die hier in de fout gaan. Van de meer dan negen miljoen verkeersovertredingen die er in 2018 in Nederland werden opgemerkt, stuurde het CJI meer dan een miljoen (1.063.014) boetebrieven naar het buitenland.

Rond de 300.000 daarvan gingen naar Belgische bestuurders, bijna 440.000 naar Duitse snelheidsduivels en 75.000 naar Franse autobezitters. “Die brieven zijn altijd in de taal van dat land, want dat is op grond van de richtlijnen verplicht”, aldus het CJI.

En dan maar hopen dat er wordt betaald. Gemiddeld wordt zo’n 70 tot 80 procent van de boetes aan buitenlanders voldaan. Kentekenhouders uit Frankrijk en Roemenië verzuimen met 50 procent het vaakst. Autobezitters uit Finland en Zweden met 5 procent het minst.

Korting als de boete snel betaald wordt

“Omdat we in het buitenland geen deurwaarder kunnen inschakelen, proberen we na twee aanmaningen de boete over te dragen aan het desbetreffende land. Die moet het dan wel accepteren voordat ze de boete gaan innen”, volgens de CJI-zegsvrouw. Eén nadeel: zij houden dan ook het geld.

Andersom werkt dat hetzelfde. Een Nederlander die z’n Italiaanse of Noorse verkeersboete niet betaalt, zou – als ‘ie lang genoeg wacht – een bezoekje kunnen krijgen van de deurwaarder van het CJI. Nog een reden om snel te betalen: in sommige Zuid-Europese landen krijg je korting op je boete als het snel wordt betaald.

Een overtreding voorkomen blijft dus de beste strategie om onder een bon uit te komen. Dat is soms nog best een uitdaging. Op de autoroute in Frankrijk riskeert een bestuurder met een koptelefoon op of oordopjes in een boete van 135 euro. In de Duitse milieuzone (Umweltzone) is een geldige sticker vereist, op straffe van 80 euro.

En bestuurders die op het bord 'zona traffico limitato' stuiten? Die kunnen maar beter meteen rechtsomkeert maken.