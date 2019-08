De Britse regering werkt aan een noodfonds voor kwetsbare bedrijven in het geval van een 'no deal-Brexit'. Ook zou ze volgens de Britse krant The Times bezig zijn met het opstellen van een geheime lijst met belangrijke werkgevers die dan extra steun nodig hebben.

Het zijn voornamelijk bedrijven in de bouw en de industrie die het naar verwachting zwaar gaan krijgen als het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober zonder afspraken de Europese Unie verlaat.

De regering van de nieuwe premier Boris Johnson noemt de noodplannen 'Operation Kingfisher' en zal ze komende week bespreken.

Minister Michael Gove, die verantwoordelijkheid is voor een eventuele 'no deal-Brexit', heeft het noodfonds voor bedrijven die obstakels tegen zullen komen bevestigd. Hij benadrukte dat er ook veel bedrijven zijn die juist kansen zullen gaan zien in de aanloop naar en na 31 oktober, de geplande datum voor de Britse uittreding uit de EU.

Het nieuws voor een noodfonds komt naar buiten terwijl er zorgen zijn over een mogelijke krimp van de Britse economie als gevolg van Brexit-perikelen. De rode tweedekwartaalcijfers die deze week naar buiten kwamen, waren een klap voor het kabinet van de net aangetreden Johnson.