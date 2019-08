Het Britse beveiligingsbedrijf G4S, dat ook actief is in Nederland, gaat het onderdeel voor waardetransport afsplitsen zodat het een apart bedrijf wordt. Het bedrijf is op zoek naar een geschikte koper voor G4S Cash Solutions, zo maakte het vrijdag bekend bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

G4S, dat in Nederland bekend is van de blauwe busjes met in witte letters 'waardetransport', zal zich vanaf volgend jaar niet meer bezighouden met het verwerken van contant geld.

Na een evaluatie bij het grootste beveiligingsbedrijf ter wereld (570.000 werknemers in negentig landen) afgelopen december werd het afsplitsingsbesluit genomen. G4S legt zich vanaf 2020 alleen nog toe op veiligheidsdiensten als het uitbaten van gevangenissen.

"In de loop van de tijd zijn de bedrijvigheden steeds verder gespecialiseerd en is er steeds minder overlap in klanten en diensten", verklaarde topman Ashley Almanza de beslissing.

Gebruik contant geld neemt af

G4S Cash Solutions is actief in 44 landen. In Nederland heeft het dertienhonderd werknemers. Afgelopen april nam het bedrijf Secur Cash over, waarvan het onderdeel dat diensten aan winkeliers verleent net failliet was gegaan.

Terwijl het gebruik van contant geld afneemt, besteden steeds meer bedrijven de afhandeling ervan uit. De omzet van G4S voor de eerste helft van 2019 was 3,8 miljard pond (4,1 miljard euro), ten opzichte van vorig jaar een stijging van 4,9 procent voor de veiligheidstak en 3,9 procent voor Cash Solutions.

Volgens het bedrijf zijn al een aantal partijen geïnteresseerd in de cashtak.