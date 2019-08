Uber heeft in het tweede kwartaal 5,2 miljard dollar (4,6 miljard euro) verlies geleden, meldt het concern donderdag in zijn tweede kwartaalbericht als beursgenoteerd bedrijf. Analisten hadden het nieuws de afgelopen weken al voorspeld.

Uber-CEO Dara Khosrowshahi vertelde tijdens een persbijeenkomst dat hij wel een opgaande lijn ziet "die in het eerste kwartaal was ingezet". Toen leed zijn bedrijf nog een verlies van ruim 1 miljard dollar.

Dat Uber zo sterk verlieslatend is, komt door de vele investeringen die de onderneming doet. Zo steekt het bedrijf achter de bekende app voor taxi's veel geld in de ontwikkeling van zelfrijdende auto's. Ook moest Uber dit keer veel kosten maken in verband met zijn beursgang in New York op 10 mei.

Uber zegt de komende tijd minder te hoeven spenderen aan promoties, terwijl de het aantal klanten gelijk blijft, aldus Khosrowshahi. Rivaal Lyft kwam donderdag met vergelijkbaar statement, beide partijen denken dat er een einde komt aan de prijzenoorlog.

Er zouden nu maandelijks 99 miljoen mensen wereldwijd gebruikmaken van de diensten van Uber. Dat waren er vorig jaar 76 miljoen en 93 miljoen aan het einde van het eerste kwartaal.