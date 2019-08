De gemeente Amsterdam heeft in juli voor 387.000 euro aan boetes uitgedeeld voor illegale vakantieverhuur, meldt de gemeente donderdag.

Medewerkers van Toezicht en Handhaving zijn op straat en online aan het werk. Ze gaan af op meldingen van bewoners over overlast, en controleren ook digitaal of woningen illegaal worden verhuurd.

In Amsterdam mag een woningeigenaar haar of zijn huis nu dertig dagen per jaar verhuren, aan maximaal vier mensen per keer. Hiervoor moet de eigenaar ook toestemming van de eventuele VvE hebben. De verhuur van een woning is ook illegaal als de vakantieverhuur niet wordt gemeld bij de gemeente. Gasten mogen daarnaast geen overlast veroorzaken.

De boetes lopen uiteen van 6.000 euro voor vakantieverhuur zonder inlichting van de gemeente, tot 20.500 euro voor illegale vakantieverhuur. Van die eerste werden er in juli drie opgelegd, van de tweede achttien.

Het is geen toeval dat in deze zomermaand zoveel boetes zijn uitgedeeld. "Juist in de drukke vakantieperiodes is de overlast groot, omdat woningen te vaak aan te veel mensen worden verhuurd", schrijft de gemeente.