De Chinese export is in juli onverwacht toegenomen. China vervoerde 3,3 procent meer goederen naar het buitenland in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, ondanks oplopende handelsspanningen. Economen van persbureau Bloomberg gingen juist uit van een afname van de export.

De export stijgt ondanks Amerikaanse importheffingen op Chinese producten. Momenteel heffen de Amerikanen een invoertarief van 25 procent op 250 miljard dollar (223 miljard euro) aan Chinese goederen. Hierdoor is het duurder en dus minder aantrekkelijk voor Amerikanen om producten uit China te halen.

De toename van de Chinese export is een goed teken voor de Chinese regering. De wereldwijde vraag naar Chinese goederen lijkt toe te nemen in een periode waarin de handelsoorlog met de VS verder escaleert. De Amerikaanse president Donald Trump wil vanaf september importheffingen van 10 procent gaan invoeren op 300 miljard dollar aan producten uit China.

Mogelijk heeft de goedkopere Chinese yuan met de exportgroei te maken. De munteenheid is sinds mei met 4,7 procent gedaald ten opzichte van de dollar. Trump beschuldigt China van het manipuleren van de munteenheid, om zo een betere concurrentiepositie te krijgen.

Maandag liet de Chinese centrale bank de munteenheid devalueren, zodat er voor 1 dollar nu 7 yuan neergeteld moet worden. De actie wordt gezien als reactie op de nieuwe importheffingen van Trump. Door die goedkopere Chinese munt is het voor Amerikanen - ondanks alle Amerikaanse handelstarieven - weer aantrekkelijker om producten uit China te halen.