Vliegmaatschappij KLM heeft in juli meer passagiers vervoerd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De passagiersaantallen groeiden in de zomermaand, ondanks de grote brandstofstoring op Schiphol. Hierdoor werden eind juli honderden vluchten geannuleerd.

KLM had 2,2 procent meer passagiers aan boord van zijn toestellen dan een jaar eerder. Dat komt neer op bijna 3,2 miljoen reizigers.

De passagiersgroei was vooral te zien op bestemmingen in Europa, Noord-Afrika, Azië en Noord-Amerika. Forse dalingen waren te zien op bestemmingen in Zuid-Amerika en het Midden-Oosten.

De exacte gevolgen die de brandstofstoring voor KLM had in juli vertelt de vliegmaatschappij niet. De storing bij het tankbedrijf Aircraft Fuel Supply leidde eind juli tot honderden geannuleerde vluchten, flinke vertragingen en duizenden gestrande passagiers.

Ook stijging bij Air France

Het vrachtvervoer van KLM liet wel een stevige daling zien. "Door de verschillende ontwikkelingen in de markten en ook brandstofkosten moeten we scherp blijven en ons verder hierop voorbereiden, stelt KLM-topman Pieter Elbers.

Air France, partner van KLM bij Air France-KLM, meldde een passagiersgroei van 0,1 procent tot ruim vijf miljoen reizigers. De cijfers resulteerden bij Air France-KLM in een totale toename van het aantal passagiers met 1,8 procent tot een kleine tien miljoen reizigers.