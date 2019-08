Maandag bereikte Wall Street de diepste rode cijfers van het hele jaar, en dinsdag sloten de Europese beurzen na lichte winsten toch flink in de min. Heeft dit te maken met de valuta-ingreep van China, waarmee de VS is benadeeld? NU.nl beantwoordt vijf vragen over de hobbelige beurscijfers.

Wat deed China maandag precies, en waarom?

De Chinezen lieten hun munteenheid, de renminbi, dalen tot onder de 7 munten voor 1 dollar. Door die goedkopere Chinese munt is het voor Amerikanen toch weer aantrekkelijker om producten uit China te halen, ondanks alle handelstarieven vanuit de VS.

De Chinese valuta-ingreep is volgens Raoul Leering, hoofd internationaal handelsonderzoek bij het Economisch Bureau van ING, een "bewuste maatregel ter vergelding" van de laatste verhoging van de importtarieven voor Chinese producten die de VS invoerde.

Voor China is de hoeveelheid producten waarop het nog geen hogere importtarieven heeft ingevoerd aan het opdrogen, waardoor de keus voor valutamanipulatie voor de hand ligt.

“China wil niet het verwijt krijgen dat het de situatie escaleert” Raoul Leering, Economisch Bureau ING

"Ze voeren al tarieven over 110 miljard dollar aan goederen, terwijl de totale import uit de VS slechts 130 miljard bedraagt. Ze zouden ook hogere importtarieven dan Amerika kunnen heffen over totale 130 miljard dollar aan producten uit de VS." Heel hoge tarieven kunnen echter als disproportioneel worden beoordeeld, stelt Leering.

"China wil niet het verwijt krijgen dat het de situatie escaleert, maar wil juist gezien worden als de partij die zich slechts verweert."

Dat maakte de keus voor een andere stap, in dit geval een valuta-ingreep, dus logischer. "Dit heeft hetzelfde economisch effect als het invoeren van tarieven", legt Leering uit.

Is de valutaoorlog tussen de VS en China de belangrijkste oorzaak van de rode beurscijfers?

"Ja, die ingreep is de directe aanleiding voor de huidige rode cijfers. Maar de handelsoorlog speelt natuurlijk al langer, en bij eerdere ingrepen zagen we al dat de beurzen ook negatief reageerden," stelt Leering. "De valuta-ingreep van China is een verbreding van de oorlog, die de kans op een deal tussen de twee landen niet vergroot."

Een deal tussen China en de VS leek in de eerste maanden van het jaar juist dichterbij te komen. "Tot eind april was het idee op de beurzen dat een deal in zicht was. Dat bleek niet het geval, en vervolgens kwamen er nieuwe handelstarieven over en weer."

Alle ingrepen met tarieven hebben tot nu toe steeds de beurzen een "tik omlaag" gegeven, benadrukt de econoom. "De handelsoorlog wordt door de beurzen echt als negatief gezien voor de ontwikkeling van de bedrijfswinsten, dus toen de oplossing toch verder weg bleek te zijn, was dat een stevige verrassing met een groter negatief effect."

Is het verstandig voor China om zo te reageren in de strijd?

Nee, volgens economen die de Financial Times (FT) sprak, is dat in elk geval voor de lange termijn economisch gezien niet slim.

Dat onderschrijft Leering. "Voor exporteurs is het natuurlijk wel positief, omdat de devaluatie de hogere importheffingen ongedaan maakt. Maar China wil graag een stabiele wereldmunt hebben, en dat bereikt het niet met deze valuta-ingreep."

De klacht die Amerikaanse president Donald Trump dinsdag indiende bij het IMF vanwege de valutamanipulatie zal overigens geen gehoor krijgen, zegt de econoom. "Elk land gaat over zijn eigen valutabeleid."

Zijn de negatieve Europese beurscijfers ook een gevolg van de handelsoorlog?

Daar lijkt het wel op, aangezien de Amerikaanse beurzen ook hier vaak leidend zijn, legt Leering uit. "Het gaat om een handelsoorlog tussen de eerste en tweede economie van de wereld, dus is het logisch dat het wereldwijd invloed heeft op de beurskoersen."

"Het ondernemersvertrouwen daalt, er ontstaat namelijk onzekerheid. Iedereen denkt: what's next? Bedrijven kijken vervolgens de kat uit de boom, waardoor ze minder investeren, wat weer slecht is voor de bedrijfswinsten. Daarmee heeft het ook een negatief effect op de beurskoersen. Dat effect zie je overal optreden, niet alleen bij de betrokken landen."

Hoe lang kunnen we nog rode cijfers blijven verwachten?

"Als er een deal is, zal dat resulteren in zwarte beurscijfers", voorspelt Leering, met de nadruk op 'als'. En wanneer dat niet gebeurt? "Dan neemt de onzekerheid verder toe, met een negatieve uitwerking."

Het economisch bureau van ING voorspelt echter dat het uiteindelijk wel tot een deal zal komen, waarschijnlijk zelfs nog voor de Amerikaanse verkiezingen. "China en de VS liggen nu echter nog wel te ver uit elkaar. Niemand is voldoende bereid water bij de wijn te doen, met escalatie als gevolg", zegt Leering.

Dat kan echter niet zo blijven, voorspelt hij. "De economische pijn zal met name voor China toenemen. Trump wil daarnaast de verkiezingsstrijd in gaan met afgeronde deals, omdat hij die eerder beloofde. Zo kan hij laten zien dat hij resultaten heeft geboekt. Vanwege deze twee prikkels zullen beide partijen uiteindelijk iets toe willen geven."

Al met al is het van groot belang voor de Europese economie dat de handelsoorlog tussen de twee grootmachten afgerond wordt, zegt Leering. "Het is goed voor de beurzen wereldwijd."