Meer dan zestig vluchten van en naar de Londense luchthavens Gatwick en Heathrow zijn woensdag geannuleerd. Ook zijn ruim honderd vluchten vertraagd na een IT-storing bij luchtvaartmaatschappij British Airways.

De problemen ontstonden woensdagochtend toen de eerste passagiers van de dag wilden inchecken voor hun vlucht. British Airways spreekt van "systeemproblemen" die invloed hebben op het inchecken en vertrekkende vluchten.

Voor sommige passagiers is het niet mogelijk om online in te checken, terwijl anderen urenlang vastzitten in vliegtuigen die niet kunnen vertrekken.

Ook op luchthaven Schiphol ondervonden passagiers last van de storing. Er werden enkele vluchten in de richting van Londen Heathrow geannuleerd. Zes vluchten vertrokken met vertraging.

Onduidelijk hoelang de problemen zullen aanhouden

De Britse luchtvaartmaatschappij kan niet zeggen hoeveel passagiers door de problemen zijn getroffen. Ook is onduidelijk wanneer de problemen opgelost zullen zijn.

Het is de derde grote IT-storing voor British Airways in ruim twee jaar tijd. Zo werden klanten ook in juli 2018 getroffen door een storing. In mei 2017 strandden 75.000 passagiers van de Britse luchtvaartmaatschappij door een grote computerstoring.