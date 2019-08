De goudprijs is naar het hoogste niveau in zes jaar gestegen. De prijs zit al enkele dagen in de lift doordat de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China sinds afgelopen donderdag zijn toegenomen. Bij onzekerheid op de financiële markten vluchten investeerders al snel naar edelmetalen als goud.

De goudprijs steeg woensdag tijdens handelsuren met 1,5 procent naar 1.495,40 dollar (zo'n 1.335,33 euro) per troy ounce (afgerond 31,1 gram), de hoogste prijs sinds april 2013.

Investeerders vluchten massaal naar goud vanwege een escalatie in de handelsoorlog tussen China en de VS. Donderdag kondigde de Amerikaanse president Donald Trump nieuwe importtarieven op Chinese goederen aan. Maandag sloegen de Chinezen terug door een verzwakking van de Chinese munteenheid, de renminbi, toe te laten.

De financiële markten reageerden slecht op de escalatie in de handelsoorlog. Zo verloor de AEX-index in Amsterdam ruim 3 procent van zijn waarde in de afgelopen vier handelsdagen.