Het hoofd van de marketingafdeling van lingeriemerk Victoria's Secret, Edward Razek, is dinsdag opgestapt. Dat blijkt uit een interne memo, opgepikt door The Wall Street Journal en The New York Times. Dit deed hij enkele dagen nadat het wereldberoemde lingeriemerk voor het eerst een transgender model had aangenomen.

De 71-jarige Razek zei vorig jaar nog dat hij tegen het aannemen van transgender modellen was, "omdat de show een fantasiewereld moet voorstellen".

Zaterdag werd het 22-jarige Braziliaanse transgender model Valentina Sampaio aangenomen door Victoria's Secret, liet het model via Instagram weten.

Razek, die in 2007 door Forbes werd uitgeroepen tot een van de vijf belangrijkste mensen in de mode-industrie, is een controversieel persoon in de industrie. Zo was hij niet alleen kritisch op transgender modellen, maar stelt hij ook dat er bij het lingeriemerk geen plek is voor zogeheten plus-size modellen.

"We hebben in 2000 een tv-special gemaakt met plus-size modellen", zei Razek vorig jaar tegen Vogue. "Daar was niemand in geïnteresseerd, nu nog steeds niet."