De Zwitserse tak van de Britse bank HSBC betaalt het Belgische openbaar ministerie een kleine 300 miljoen euro om te schikken in een witwas- en belastingfraudezaak. Het is de grootste schikking in de Belgische geschiedenis.

De Zwitserse tak van de bank zou jarenlang diamantenhandelaren en rijke klanten in België aangespoord hebben belasting te ontduiken en geld wit te wassen.

Duizenden klanten van de HSBC Private Bank konden tot 2007 miljarden euro's zwart geld verborgen houden voor de Belgische belastingdienst. De praktijken kwamen aan het licht in de zomer van 2010. De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) kreeg toen van de Franse fiscus de bankgegevens van de klanten.

De Franse overheid startte in 2009 al een onderzoek naar de gang van zaken bij HSBC Private Bank. Dit gebeurde na de inbeslagname van een cd-rom van klokkenluider Hervé Falciani. De voormalige HSBC-werknemer had 127.000 bankgegevens van 79.000 klanten gestolen.

De schikking moet nog officieel goedgekeurd worden. De rechtbank in Brussel zal zich hier in september over buigen.