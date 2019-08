De prijs van een dagje uit is in de laatste vijf jaar harder gestegen dan het gemiddelde prijspeil in de Nederlandse economie. Vooral musea en dierentuinen zijn met 17 procent in verhouding flink gestegen in de laatste vijf jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De toegangsprijzen voor recreatie- of sportevenementen en attractieparken zijn gemiddeld met 14 procent gestegen over de laatste vijf jaar. Een bezoek aan het theater, een concert, een muziekfestival of de bioscoop werd 10 procent duurder.

In dezelfde tijd stegen de consumentenprijzen met gemiddeld 7 procent, merkt het CBS op. In het onderzoek zijn geen kortingskaarten of acties van derden meegenomen.

Ook buiten de deur eten is in de laatste vijf jaar relatief veel in prijs gestegen. Eten en drinken in een restaurant kost nu bijna 12 procent meer dan in juli 2014. Vooral een snelle hap bij een fastfoodrestaurant ging in prijs omhoog, namelijk met 15 procent in vijf jaar tijd.