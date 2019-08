De Amerikaanse warenhuisketen Barneys New York heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf probeert faillissement te voorkomen en is daarom van plan 15 van de 22 winkels te sluiten, waarvan het merendeel uit outletwinkels bestaat, schrijft The New York Times.

Barneys heeft een deal van 75 miljoen dollar (66,9 miljoen euro) gesloten met de twee firma's Gordon Brothers en Hilco Global, die het bedrijf hiermee tijdens de reorganisatie moeten helpen overeind te blijven.

"Er moesten moeilijke beslissingen worden gemaakt, maar dit proces zal ons in staat stellen om onze financiële positie te resetten en onze langdurige leveranciersrelaties te onderhouden", schrijft CEO Daniella Vitale in een persbericht.

Onder meer de winkel op Madison Avenue in New York blijft open, terwijl juist die winkel een van de oorzaken is van de problemen waarin het bedrijf verkeert. Het pand is namelijk niet in bezit van Barneys, en onlangs werd duidelijk dat de jaarlijkse huur mag worden verhoogd van 15 naar 30 miljoen dollar.

De verhoging van de huren van andere vestigingen in combinatie met teruglopende bezoekersaantallen en verkopen hebben bij Barneys voor problemen gezorgd.