Consumentenprijzen en -diensten zijn in juli met 2,5 procent gestegen vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Op maandbasis stegen de prijzen met 1 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In juni was de stijging op jaarbasis nog 2,7 procent. Op maandbasis daalden de consumentenprijzen toen juist licht, met 0,1 procent.

De elektriciteit- en gasprijzen bij veel energiebedrijven daalden in juli en dat had een drukkend effect op de stijging van de consumentenprijzen. Elektriciteit was in juni nog 18,8 procent duurder dan vorig jaar. In juli was de prijsstijging op jaarbasis 13,1 procent.

De woninghuren stegen juist meer. Volgens voorlopige cijfers stegen de woninghuren in juli met 2,5 procent. Dat is iets meer dan vorig jaar: toen stegen de woninghuren met 2,3 procent.

Vergeleken met omringende landen stijgen de consumentenprijzen flink meer in Nederland. In de eurozone nam de stijging van de consumentenprijzen af van 1,3 procent in juni naar 1,1 procent in juli.

Het verschil met Nederland is vooral te wijten aan de verhoging van de btw begin dit jaar en de hogere belastingen op energie.