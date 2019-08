Waar de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China eind juni nog leken af te nemen na een staakt-het-vuren bij de G20-top in Osaka, laten de afgelopen vijf dagen een compleet ander beeld zien. Met de aangekondigde nieuwe importtarieven van de Amerikaanse president Donald Trump is het handelsconflict tussen beide landen terug van weggeweest. Wat gebeurde er de afgelopen dagen en hoe moet het nu verder?

Donderdag bezorgde Trump de financiële markten een fikse portie hoofdpijn, toen hij op Twitter nieuwe importheffingen op Chinese producten aankondigde.

Trump wil per 1 september importtarieven van 10 procent gaan invoeren op 300 miljard dollar (ruim 270 miljard euro) aan Chinese goederen. Eerder werd al een tarief van 25 procent ingevoerd op 250 miljard dollar aan Chinese goederen. Met de nieuwe tarieven valt de gehele export van Chinese producten naar de VS onder Amerikaanse importtarieven.

Gevraagd naar een reden achter de nieuwe importheffingen zei Trump tegen Amerikaanse media dat de Chinese president Xi Jinping "niet snel genoeg" ging in de onderhandelingen.

Sinds de aangekondigde importtarieven zijn beurzen wereldwijd flink onderuitgegaan. De AEX sloot vrijdag 3,2 procent lager en ook maandag werden er verliezen geleden van ruim 2 procent.

Yuan nieuw wapen in het conflict

Maandag sloeg China met een nieuw wapen terug in de handelsstrijd: de Chinese yuan. De Chinese centrale bank stond toe dat de munteenheid flink in waarde daalde. Waar je vrijdag nog 6,88 yuan kreeg voor 1 dollar, was dit maandag 7,04 yuan.

In een verklaring aan zakenkrant Financial Times wijst de centrale bank naar handelsprotectionisme en importtarieven op Chinese goederen als redenen voor de daling van de yuan.

De zwakkere munt maakt het voor Amerikaanse bedrijven aantrekkelijker om alsnog producten uit China te halen, omdat je meer krijgt voor je bestede dollar. Ook verlicht de goedkopere munt de pijn van de importtarieven voor Chinese bedrijven.

'Escalatie in de handelsoorlog'

"We hebben hier te maken met een escalatie van de handelsoorlog", zegt Raoul Leering, Hoofd Internationaal Handelsonderzoek bij ING over de verhoogde importtarieven en de verzwakking van de yuan.

De ING-econoom stelt dat de kans op een akkoord tussen China en de VS in de afgelopen tijd is toegenomen. "Het conflict gaat economisch meer pijn doen bij beide partijen, waardoor de bereidheid toe zal nemen om tot een akkoord te komen." Ook denkt Leering dat Trump een betere beurt maakt bij zijn kiezers als hij kan wijzen op een aantal gesloten deals die tot betere handelsvoorwaarden voor de VS leiden.

“Beide partijen schieten, dan is het volgens mij een oorlog” Raoul Leering, econoom bij ING

Die deal komt er echter niet op de korte termijn, zegt de ING-econoom. "Daar liggen de standpunten van beide partijen te ver voor uit elkaar." De ING gaat uit van een handelsakkoord rond de jaarwisseling, "maar het neerwaartse risico is wel toegenomen de afgelopen dagen", waarschuwt Leering.

Gevraagd of we moeten spreken van een handelsconflict of een handelsoorlog, reageert Leering droog: "Volgens mij is het een handelsoorlog. Beide partijen schieten, dus dan is het volgens mij een oorlog."