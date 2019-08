De NS gaat vanaf september een proef starten met reclame in de trein. In 140 van de 400 intercity-treinen zullen op de schermen voor reisinformatie soms reclames te zien zijn, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Volkskrant.

De voorlichter benadrukt dat de reclames niet ten koste gaan van de reisinformatie. Per week wordt in de treinen één advertentie gedraaid die maximaal één keer per vijf minuten wordt getoond.

Nu al laat de NS aanbiedingen en zogeheten 'inspiraties' van de NS zelf zien in de trein. "We gaan kijken of we in dat deel reclames kunnen laten zien. Het zal nadrukkelijk niet ten koste gaan van de zendtijd voor reisinformatie."

De NS start de proef om ervaring op te doen en te kijken wat reizigers ervan vinden. De woordvoerder legt uit dat bij andere ov-bedrijven nu al regelmatig reclame wordt getoond in bijvoorbeeld de bus, metro of tram.

Het totale bereik van de treinen die meedoen aan de proef is vijf miljoen mensen. Aan het eind van het jaar wordt de proef geëvalueerd.