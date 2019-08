Kristalina Georgieva is de topkandidaat om Christine Lagarde op te volgen als voorzitter van het internationaal monetair fonds (IMF). De huidige topvrouw van de Wereldbank werd vrijdag, na het terugtrekken van Jeroen Dijsselbloem, voorgedragen door de Europese ministers van Financiën. Ze hoeft alleen nog maar groen licht te krijgen van de Verenigde Staten, normaliter een formaliteit. Wie is deze 65-jarige Bulgaarse?

Op Twitter heeft Georgieva een zwart-witfoto van haar familie gepind, met de tekst: "Mijn grootouders hadden een geringe opleiding. Mijn ouders hebben alleen de middelbare school afgemaakt. Ik ben zelfs de eerste uit mijn familie die een PhD heeft afgerond."

De Bulgaarse, geboren in Sofia, is trots op haar carrière. Ze groeide op onder het communistische regime van de Sovjet-Unie. Ze ziet haar carrièrepad als voorbeeld voor minder bedeelde mensen. "Van een dorpje in Bulgarije, naar topvrouw van de Wereldbank, dit is hoe mogelijkheden eruitzien!", tweet ze.

Sinds de zwart-witfoto heeft ze flink wat ervaring op het gebied van internationale betrekkingen opgedaan. Zo werkte ze onder meer in verschillende hoedanigheden voor de Wereldbank en de Europese Commissie.

Voorvechter van gendergelijkheid en leider in strijd tegen klimaatverandering

Na het behalen van haar doctoraat in de economie aan de Universiteit voor Nationale en Wereldeconomie in Sofia en werkzaamheden voor topuniversiteiten wereldwijd te hebben verricht, begint de Bulgaarse in 1993 als milieueconoom bij de Wereldbank.

Georgieva staat bij de Wereldbank al snel te boek als een voorvechter van gendergelijkheid en leider in de mondiale strijd tegen klimaatverandering. Na enkele promoties wordt ze in 2008 benoemd tot vicepresident van het instituut.

Georgieva wordt 'per ongeluk' Eurocommissaris

Nadat een andere Bulgaarse genomineerde, Rumiana Jeleva, in 2010 vanwege mogelijke verborgen financiële belangen onder vuur komt te liggen in het Europees Parlement, polst de Bulgaarse regering of Georgieva interesse heeft om Eurocommissaris Internationale Samenwerking, Humanitaire Hulp en Crisismanagement te worden.

“Georgieva werd per ongeluk Eurocommissaris, maar sinds haar aantreden heeft ze op veel mensen indruk gemaakt.” Tim King, bij de uitreiking van de Europeaan van het Jaar-prijs

Als onderdeel van haar aanstelling wordt ze door het Europees Parlement verhoord. Hierbij zegt ze onder meer dat Haïti de hoogste prioriteit heeft. Een aardbeving bij de eilandstaat zorgt in 2010 voor zeker 100.000 doden. Ze voegt de daad bij het woord: na haar aanstelling wordt de Europese Unie de grootste donor van humanitaire zorg bij de ramp in Haïti.

Haar optreden bij rampen in Haïti en Pakistan leveren haar in 2010 de titel Europeaan van het Jaar op, een prijs die wordt uitgereikt door weekblad European Voice (inmiddels Politico Europe, red.). "Georgieva werd eigenlijk per ongeluk een Eurocommissaris, maar sinds haar aantreden heeft ze overduidelijk indruk gemaakt op veel mensen", zegt hoofdredacteur Tim King bij de uitreiking.

Uitroeien extreme armoede heeft hoogste prioriteit onder Georgieva

In 2014 wordt Georgieva door de nieuwbakken Europese Commissie-president Jean-Claude Juncker benoemd tot Eurocommissaris voor Begroting en Personeelszaken.

Twee jaar na haar aanstelling als de facto beheerder van de Europese begroting, krijgt ze haar huidige functie: topvrouw van de Wereldbank, het instituut voor ontwikkelingssamenwerking waarbij ze in de jaren negentig begon.

Onder de leiding van Georgieva krijgt de bestrijding van wereldarmoede de hoogste prioriteit. Extreme armoede moet volgens de Bulgaarse in 2030 wereldwijd uitgeroeid zijn.

Regelverandering nodig voor aanstelling: Georgieva is te oud

In de afgelopen jaren wordt Georgieva steeds vaker aan topfuncties bij zowel Europese als mondiale organisaties gelinkt. In 2016 is ze kandidaat om secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden en in juli 2019 wordt ze als mogelijke president van de Europese Commissie en als president van de Europese Raad genoemd.

Uiteindelijk wordt het dus naar alle waarschijnlijkheid het IMF. Ze kreeg van de vijf overgebleven kandidaten, onder wie Dijsselbloem, de meeste steun. De Nederlandse oud-minister van Financiën besloot zich vrijdagavond terug te trekken vanwege gebrek aan steun van de 28 Europese ministers van Financiën. Met de terugtrekking van Dijsselbloem is de Bulgaarse de enige overgebleven Europese kandidaat.

Het IMF moet wel de regels aanpassen om Georgieva voorzitter te maken; ze is volgens de regels namelijk te oud voor de topfunctie. De Bulgaarse wordt in augustus 66, terwijl een voorzitter bij aanstelling jonger moet zijn dan 65 jaar. Begin oktober stemt het IMF over de voordracht, dus er is nog even tijd om het te regelen.