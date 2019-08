Jeroen Dijsselbloem heeft zich vrijdagavond teruggetrokken als kandidaat voor het IMF-voorzitterschap. Dit deed hij nadat het de Europese ministers van Financiën niet was gelukt om een meerderheid te vinden voor hem of de Bulgaarse Kristalina Georgieva, topvrouw bij de Wereldbank.

Daarmee is de weg vrij voor de Bulgaarse, die nu is voorgedragen door de EU-ministers. "Ik feliciteer Kristalina Georgieva met de uitkomst van de Europese stemming. Ik wens haar veel succes", twitterde Dijsselbloem.

De Europese ministers brachten vrijdag in twee rondes telefonisch hun stemmen uit. Een meerderheid gaf de voorkeur aan de Bulgaarse, maar voor een officiële nominatie kreeg ze te weinig stemmen.

Een kandidaat moet minstens 55 procent van de stemmen krijgen die samen minstens 65 procent van de EU-populatie vertegenwoordigen. Georgieva behaalde de eerste drempel nipt met 56 procent, maar met een vertegenwoordiging van 57 procent van de bevolking. De onderhandelingen kwamen daarmee vast te zitten, waarna Dijsselbloem zich terugtrok.

De Nederlandse oud-minister van Financiën kreeg steun van onder andere Duitsland en Zweden, maar was minder populair onder Zuid-Europese landen vanwege zijn rol in de Griekse schuldencrisis als Eurogroepvoorzitter. Dijsselbloem handhaafde toen een strenge begrotingslijn.

Eerder op de dag trokken de Finse centralebankpresident Olli Rehn, de Spaanse minister van Financiën, Nadia Calvino en de Portugese minister van Financiën en tevens hoofd van de Eurogroep Mario Centeno zich terug.

Traditioneel wordt het IMF geleid door een Europeaan

Het is nog niet zeker dat de voorgedragen Europeaan daadwerkelijk de nieuwe voorzitter wordt. De deadline voor de nominaties is pas in september en het IMF gaat nog over de voordracht.

Traditioneel wordt het IMF echter geleid door een Europeaan en de Wereldbank door een Amerikaan. Maar het is de grote vraag of deze ongeschreven regel dit jaar weer wordt gehandhaafd nu president Donald Trump de VS regeert. Daarnaast bestaat de kans dat de Aziatische economische grootmachten zich ook gaan laten horen.

De nieuwe voorzitter van het IMF volgt de Franse Christine Lagarde op, die per 1 november voorzitter wordt van de Europese Centrale Bank (ECB).