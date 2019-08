Het aantal nieuwe orders in de Nederlandse industrie is in juli voor de tweede maand op rij gedaald. De totale productie nam wel toe, maar in de kleinste mate sinds mei 2013.

Dit meldt de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) donderdag op basis van een peiling onder inkoopmanagers. De index die de organisatie bijhoudt bleef gelijk op 50,7 punten.

Een stand onder 50 punten geeft een daling van de activiteiten in de industrie aan, een stand boven 50 punten groei. De werkgelegenheid in de sector houdt wel aan en was zelfs iets groter dan in juni.

"De Nederlandse economie zakt dus nog niet onder het kritische punt van 50.0, maar de weg naar boven is ook nog niet gevonden", verklaart Bart Vos, hoogleraar Inkoopmanagement aan de Universiteit van Tilburg.

Vos merkt op dat de daling van het aantal orders niet los gezien kan worden van de mondiale spanningen. Vooral de vraag uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, allemaal grote handelspartners, is zwak,